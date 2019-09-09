В сухих завтраках для школьников обнаружили токсины

В шоколадных шариках для сухого завтрака нескольких марок обнаружили токсин. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Роскачеством.

Нарушения нашли в продукции пяти торговых марок — «ВкусВилл», Nesquik, «Дансония», «Лента» и «О’Кей». Там обнаружили превышение уровня охратоксина А, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. Органическое соединение токсично и является потенциальным канцерогеном. В частности, охратоксин А негативно влияет на почки, вызывает атрофию канальцев и интерстициальный фиброз. Требованиям качества и безопасности соответствовали продукты торговых марок Globus и Schar. В проверенных сухих завтраках не нашли ГМО, пестициды, тяжелые металлы, патогенные микроорганизмы трансизомеров жирных кислот, красители и консерванты.

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В начале сентября эксперты Роскачества составили правильный завтрак для школьника. В него вошли злаковые, яйца и молочные продукты. Специалисты указали, что сухие завтраки, например хлопья, ребенку следует позволять не чаще 1-2 раз в неделю. Они уточнили, что, в частности, в шоколадных шариках содержится большое количество сахара, что может способствовать развитию диабета.

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