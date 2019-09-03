Россиянам дали рекомендации по правильному питанию школьников

Российским школьникам в возрасте от 7 до 17 лет необходимо правильно питаться для формирования и сохранения физического и психического здоровья и полноценного усвоения школьной программы. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник, 3 сентября.

Так, россиянам напомнили о необходимости соблюдения правил гигиены при приеме пищи ребенком и строгом режиме питания. Детям необходимы как завтрак, обед и ужин, так и два перекуса. Кроме того, отмечается, что основным приемы пищи должны занимать не менее 20 минут, а вторые завтраки и полдники — не менее 10-ти.

Одной из главных ошибок в вопросах питания детей эксперты сочли отказ от завтрака. Также родителям следует помнить о необходимости следить за сбалансированностью рациона ребенка и качеством продуктов. Не рекомендуется кормить школьников исключительно полуфабрикатами — такие блюда перенасыщены солью, животными жирами, ароматизаторами, что не может считаться полезным не только для детей, но и для взрослых.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей национального проекта «Демография», согласно которому с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, будут создаваться современные испытательные лабораторные центры по вопросам здорового питания. Общий объем финансирования национального проекта — 3105,2 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!