В российские магазины захотели добавить продукты специально для пожилых

В российских магазинах могут появиться продукты с пометкой «Для пожилых». Сейчас над рецептурой таких продовольственных товаров работают специалисты Федерального исследовательского центра питания (ФИЦ питания), пишут во вторник, 27 августа, «Известия».

Специальные продукты для пенсионеров будут богаты макро- и микроэлементами, а также просты в приготовлении.

По словам научного руководителя ФИЦ питания, главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, «фастфуд для пожилых» может представлять собой белковые смеси, овощные, замороженные блюда. Их производством будут заниматься частные компании, но какие именно — пока неизвестно. Другой представитель ФИЦ питания, Елена Смирнова, отметила, что продукция для пенсионеров должна соответствовать принципам здорового питания.

За планы по созданию товаров с пометкой «Для пожилых» отвечают Роспотребнадзор и ФИЦ питания.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей национального проекта «Демография», согласно которому с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, будут создаваться современные испытательные лабораторные центры по вопросам здорового питания. Общий объем финансирования национального проекта — 3105,2 миллиарда рублей.

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