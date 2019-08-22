Минфин выступил против повышения возраста продажи алкоголя

Министерство финансов не поддержало идею поднять в России возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, с 18 до 21 года. Об этом пишут «Известия».

«По Конституции граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости. Поэтому считаем, что в этом возрасте люди сами вправе принимать решение об употреблении алкоголя в том числе», — отметили в министерстве.

23 июля 2019 года в Госдуму внесли законопроект о праве регионов повышать до 21 года возраст продажи алкоголя. Сейчас документ находится на межведомственном согласовании, отмечает газета. В Минздраве ссылаются на ряд исследований, согласно которым некоторые структуры мозга формируются только к 21 году, отмечают «Известия».

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей национального проекта «Демография», согласно которому с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, будут создаваться современные испытательные лабораторные центры по вопросам здорового питания. Общий объем финансирования национального проекта — 3105,2 миллиарда рублей.

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