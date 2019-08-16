Продажу вредной еды на работе предложили ограничить

Продажу нездоровой еды на рабочем месте предложили ограничить. С соответствующим предложением выступил Минздрав, сказано в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья».

Речь идет о продуктах с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Россиян призвали исключить из рациона на рабочем месте картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энергетики, крекеры и сухарики, а также шоколадные батончики.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

Минздрав предлагает не продавать нездоровые продукты и поменять ассортимент столовых и вендинговых аппаратов на полезную пищу. Так, для здорового перекуса сотрудникам рекомендуют употреблять йогурты с содержанием жира менее 2,5 процента, яблочные чипсы и зерновые батончики.

Кроме того, работодателям советуют три-четыре раза в год проводить лекции о здоровом питании с привлечением экспертов или врачей-диетологов.

В 2018-м Минздрав назвал главные причины развития заболеваний у россиян: неправильный образ жизни, который включает в себя нездоровую еду, малоподвижность и употребление табака.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!