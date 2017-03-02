В Минздраве призвали изгнать из дневного телеэфира рекламу колбасы и газировки

Рекламу нездоровой пищи необходимо показывать только в ночное время и с ограничением суммарной продолжительности. Об этом заявил главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава России Сергей Бойцов на заседании экспертного совета по здравоохранению комитета Совета Федерации по соцполитике, передает RNS.

По словам Бойцова, эта мера в комплексе с другими поможет снизить уровень смертности от неинфекционных заболеваний. Также, по его словам, нужно ввести акцизы на нездоровые продукты питания и разработать современные технические регламенты на все продукты.

«И достаточно доступными нужно сделать для населения здоровые продукты», — цитирует эксперта ТАСС.

Впервые сократить рекламу вредной пищи чиновники Минздрава предложили в середине января. В Министерстве связи и массовых коммуникаций тогда заявили, что ограничение рекламы колбасы, шоколадных батончиков и газировки может привести к тому, что «рекламировать можно будет только диетический творог».

«Люди сами должны отдавать себе отчет в том, что они делают и что они потребляют. Допускать диктат медиков над уже повседневным поведением обычных граждан — это чрезмерно», — отмечал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

К нездоровой еде, согласно критериям Всемирной организации здравоохранения относятся продукты, которые содержат больше 20 граммов животного жира, свыше 1,2 грамма соли или 12 граммов сахара на 100 граммов продукта. Употребление нездоровой еды является одним из факторов риска для развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.