Минздрав предложил сократить рекламу колбасы и чипсов на телевидении

Минздрав России предложил ограничить время показа рекламы колбасных изделий, чипсов, газированных напитков и шоколадных батончиков на российском телевидении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства текст стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года.

«[Запланировано] законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)», — говорится в тексте.

В документе также предлагается введение акцизов на сладкие газированные напитки, фаст-фуд, шоколадные батончики и другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара.

По словам депутата Госдумы, бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, перечисленное относится к тем видам продуктов, которые нужно минимизировать в рационе питания — и не только детей, но всех возрастных групп.

«В том понимании, которое сейчас звучит, это, прежде всего, мусорная еда. А любая мусорная еда — это все, что носит название „рафинированная продукция“, фастфуд. Конечно, это относится к тем. Я в целом за ограничение подобной рекламы, тем более что она подается претенциозно и агрессивно, не разъясняет отрицательных качеств этой продукции», — заявил он в интервью телеканалу «360».

В Минздраве уже заявляли о необходимости ввести дополнительную маркировку для продуктов с повышенным содержанием сахара, а также закрепить законодательно требования к маркировке продуктов. «Полная информация о калорийности, содержании насыщенных животных жиров и углеводов, соли, а также использование легко читаемого черного шрифта на светлом фоне», — говорится в проекте стратегии.

Разработчики стратегии считают, что эти и другие меры позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.

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13 января стало известно, что Госдума отклонила законопроект о введении акциза на картофельные чипсы и сахаросодержащую газировку.

Соответствующий документ был предложен депутатом от «Справедливой России» Олегом Михеевым в феврале 2016 года. Согласно ему, ставка акцизов на сладкую газировку в 2016 году могла бы составить 15 рублей за литр, а с 2017-го предполагалось увеличение до 16 рублей за литр. Акциз на чипсы предлагалось установить в размере 12 рублей за 100 граммов продукта в 2016 году и 13 рублей в 2017-м. Отмечалось, что акциз должен был коснуться в первую очередь напитков производителя Coca-Cola, так как отечественная газировка, как правило, содержит меньше сахара.