В Минкомсвязи отказались лишать россиян рекламы колбасы и газировки

Министерство связи и массовых коммуникаций раскритиковало предложение Минздрава, согласно которому на телевидении следует ограничить время показа рекламных роликов колбасы, шоколадных батончиков и газировки. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин отметил, что подобные ограничения в рамках стратегии об оздоровлении населения могут привести к тому, что «рекламировать можно будет только диетический творог».

«Люди сами должны отдавать себе отчет в том, что они делают и что они потребляют. Допускать диктат медиков над уже повседневным поведением обычных граждан — это чрезмерно», — отметил Волин.

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Он также рассказал, что в министерстве не согласны еще с рядом пунктов стратегии. К примеру, в Минкомсвязи не поддерживают намерение Минздрава запретить показ по ТВ и в кино сцен потребления алкоголя, курения и наркотиков.

В ведомстве намерены потребовать исключения ряда пунктов из проекта стратегии.

Минздрав предложил ограничить рекламу продуктов, которые считаются вредными. В частности, в рамках «стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний» упоминаются колбаса, шоколадные батончики, чипсы и газировка.

В документе также предлагается введение акцизов на сладкие газированные напитки, фаст-фуд, шоколадные батончики и другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара.