Минкульт задумал запретить зрителям приходить в кинозалы с едой

Министерство культуры России предложило запретить зрителям приходить в кинозалы со своей едой и напитками. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». В министерстве утверждают, что это было сделано после ряда встреч с представителями киноиндустрии, которые заявили, что зрители, которые приходят на сеанс со своими продуктами, являются для них проблемой и существенно влияют на падение их доходов.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на еду и напитки, купленные в самом кинотеатре. В Минкульте пояснили, что сейчас эта идея вынесена на общественное обсуждение, после которого будет принято окончательное решение.

В 2016 году режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал людей, которые едят попкорн в кинотеатрах, и заявил, что будет препятствовать его продаже на показах своих лент.

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