Минкульт снял с себя ответственность за провал «Гурвинека» и назвал виновных

Директор департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова обвинила продюсеров российского мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра» в провале ленты в прокате. Ее слова передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Чиновница заявила, что картина, созданная при финансовой поддержке Министерства культуры и Фонда кино, собрала меньше, чем предполагалось, из-за «последовательных и грубейших ошибок» команды, работавшей над выходом мультфильма. По ее словам, Минкульт пытался найти компромисс между создателями, прокатчиками и представителями киносетей в течение месяца, но продюсеры мультфильма проявили недостаточно профессионализма.

«Очень важно, чтоб продюсерских компетенций хватало на то, чтоб попросить у министерства адекватную поддержку... Иначе, если относиться к министерству, как к золотой рыбке, рано или поздно окажешься у разбитого корыта», — заключила Любимова.

Конфликт из-за переноса премьеры бельгийского анимационного фильма «Королевский корги» разгорелся в марте. Иностранный мультфильм должен был выйти в прокат в один день с отечественным, но власти перенесли показ ленты, сославшись на постановление правительства от 27 февраля 2016 года, в котором говорится, что если на одну и ту же дату заявлены премьеры кинолент схожих жанров, то предпочтение отдается проекту, который раньше получил прокатное удостоверение.

Минкульт проигнорировал недовольство Ассоциации владельцев кинотеатров и киносетей «Синема стар», «Каро» и «Киномакс». В итоге крупные кинотеатры бойкотировали выход «Гурвинек. Волшебная игра».

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!