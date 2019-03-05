Власти проигнорировали протест кинотеатров и перенесли премьеру ленты о корги

В Министерстве культуры России заявили, что перенесут премьеру мультфильма «Королевский корги», несмотря на возможные финансовые потери частных кинотеатров. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 марта.

Планировалось, что бельгийскую анимационную ленту начнут показывать в кинотеатрах с 7 марта. В тот же день должна выйти российская картина «Гурвинек. Волшебная игра», созданная при поддержке Минкульта и Фонда кино.

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В министерстве сослались на постановление правительства от 27 февраля 2016 года, в котором говорится, что если на одну и ту же дату заявлены премьеры кинолент схожих жанров, то предпочтение отдается проекту, который раньше получил прокатное удостоверение. Ведомство уже уведомило компанию «Вольга», прокатывающую мультфильм про собак, о необходимости выбрать другую дату премьеры.

1 марта в Ассоциации владельцев кинотеатров рассказали, что откажутся от показа «Гурвинека», если Минкульт примет решение перенести выход «Королевского корги». Частные кинотеатры ожидают, что потеряют более 100 миллионов рублей, если не покажут бельгийский мультфильм во время школьных каникул.

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