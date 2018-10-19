«Пионер» попросит Минкульт изменить рейтинг семейному фильму

В Министерстве культуры подтвердили, что семейному фильму «Как прогулять школу с пользой», который выходит в прокат 25 октября, был присвоен рейтинг «16+». Об этом сообщал ТАСС.

В ведомстве пояснили, что высокий возрастной рейтинг был присвоен фильму в соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «Например, один из героев ленты наливает 10-летнему ребенку алкоголь. Этот, а также ряд других эпизодов картины, согласно отечественному законодательству, подпадают под возрастной рейтинг "16+"», — прокомментировали свое решение представители министерства.

Киносеть «Пионер», которая планирует прокатывать французскую картину «Как прогулять школу с пользой», намерена обратиться в Минкульт просьбой изменить присвоенный рейтинг. «Нам кажется, что в ситуации с абсолютной нехваткой хорошего, доброго детского кино лишать школьников возможности посмотреть фильм выдающегося французского режиссера Николя Ванье, который до этого снял фильм про трогательную дружбу мальчика и собаки «Белль и Себастьян», — несправедливо. Получается ситуация, когда вместе с водой выплескивается и ребенок», — заявила представитель «Пионера» Евгения Милова в комментарии изданию Daily Storm.

В «Пионере» подчеркнули, что сцена, где мальчик пьет спиртное, снята с осуждением, как взрослых, которые предложили ребенку вино, так и ребенка, который на это соглашается. Однако чиновники объяснили свое решение тем, что по российскому закону подросткам от 12 до 16 лет нельзя демонстрировать употребление спиртных напитков, даже если такое поведение осуждается.

Между тем некоторые эксперты полагают, что завышение возрастных рейтингов иностранного кино и снижение ограничений отечественного — часть протекционистской политики культурного ведомства. Так, у картины «Собибор» Константина Хабенского, рассказывающей об ужасах гитлеровского концентрационного лагеря, рейтинг был «12+».

Фильм «Как прогулять школу с пользой» французского режиссера Николя Ванье рассказывает о мальчике-сироте. Действие фильма разворачивается в 20-х годах прошлого века. Франс усыновлен простой деревенской семьей, работающей на сельского землевладельца. Предоставленный самому себе мальчик вскоре попадает под влияние местного браконьера.

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