Франсуа Клюзе раскритиковал рейтинг 16+ для «Как прогулять школу с пользой»

Французский актер Франсуа Клюзе прокомментировал предложение Министерства культуры России дать семейной картине с его участием «Как прогулять школу с пользой» прокатное удостоверение с возрастным рейтингом 16+. Его слова передает ТАСС.

«Честно говоря, для меня это сюрприз, я не очень понимаю причину этого решения. В фильме есть серьезный гуманистический посыл. Не вижу, в чем эта картина могла бы повредить детям младше 16 лет», — подчеркнул Клюзе.

Актер добавил, что в ленте «нет ни намека на насилие, на порнографию, даже нет любовной истории». «Насколько мне известно, на афише в России, как и во Франции, стоит рейтинг 6+. Фильм адресуется всем людям, которые могут усидеть в кресле несколько часов. В картине самые маленькие дети увидят то, что они видели в сказках — пробежала лисичка, проскакал зайчик. История мальчика-сироты, который находит свое место в жизни, знакома всем детям», — отметил он.

Французская картина «Как прогулять школу с пользой» режиссера Николя Ванье выходит в отечественный прокат 25 октября. Действие фильма разворачивается в 20-х годах прошлого века вокруг сироты Франса, которого усыновляет простая деревенская семья.

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