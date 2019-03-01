Мультфильм о корги посеял раздор между кинотеатрами и Минкультом

Частные кинотеатры откажутся от показа российской картины «Гурвинек. Волшебная игра», если Министерство культуры России не разрешит выпустить в прокат в марте бельгийский мультфильм «Королевский корги». Об этом сообщает газета «Ведомости» в пятницу, 1 марта.

Ассоциация владельцев кинотеатров уже отправила соответствующее обращение. Под ним также подписались такие не входящие в объединение сети, как «Синема Star», «Каро» и «Киномакс».

Премьера «Королевского корги» была запланирована на 7 марта, однако 1 марта Минкульт заявил компании-прокатчику «Вольга», что в прокат лента выйдет лишь в конце месяца или в начале апреля. Чиновники отметили, что, согласно постановлению правительства, они имеют право отказать в прокате, если в те же даты выходит аналогичный проект российского производства. 7 марта на экранах планируют показать мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», созданный при поддержке Минкульта и Фонда кино.

Сотрудник одной из киносетей пояснил, что кинотеатры не хотят сдвигать выход анимационной картины про собак, так как это более крупный релиз, чем «Гурвинек. Волшебная игра». Они ожидают, что потеряют более 100 миллионов рублей, если не покажут «Королевского корги» во время школьных каникул.

Осенью 2018 года стало известно, что Минкульт решил внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов. Количество показов иностранных картин планировалось сократить до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.

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