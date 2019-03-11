Российский мультфильм провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров

Российский мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» за первые выходные собрал в полтора раза меньше ожидаемого. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой автоматизированной информационной системы учета проданных билетов в российских кинотеатрах ЕАИС.

За длинные выходные с 8 по 10 марта мультфильм, снятый при поддержке министерства культуры и Фонда кино, собрал 14 миллионов рублей, хотя, по прогнозу портала «Бюллетень кинопрокатчика», сумма должна была составить не менее 25 миллионов. Одной из причин низких показателей, по мнению наблюдателей, стал бойкот отечественной ленты Ассоциацией владельцев кинотеатров и киносети «Синема стар», «Каро» и «Киномакс». По данным ЕАИС, «Гурвинек. Волшебная игра» был показан в 743 из 1900 российских кинотеатров.

Недовольство владельцев кинотеатров вызвало решение Минкульта перенести премьеру бельгийского анимационного фильма «Королевский корги», которая должна была выйти в прокат одновременно с российским мультиком. Сотрудник одной из киносетей заявил, что из-за переноса потери могут составить более 100 миллионов рублей.

В сентябре 2018 года стало известно, что Минкульт принял решение о внесении поправок в законодательство, согласно которым показ иностранных картин в российских кинотеатрах планируется сократить до 35 процентов от общего числа сеансов в течение дня.

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