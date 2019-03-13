Кинотеатры призвали ограничить поддержку российских фильмов

Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с предложением поддерживать в прокате лишь определенное количество фильмов российского производства, к примеру, не более десяти в год. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» в среду, 13 марта.

Для решения этого вопроса призвали сформировать рабочую группу, в состав которой войдут представители кинотеатров, дистрибьюторов, продюсеров и Фонда кино. Эксперты будут отбирать ленты, обладающие культурным и социальным значением для страны, а также поддержкой федеральных СМИ. Кроме того, они должны иметь высокий кассовый потенциал.

Даты и форматы проката таких проектов будут согласовывать не менее чем за шесть месяцев до их выхода. Другие отечественные картины будут выпускаться на стандартных рыночных условиях.

Отмечается, что такое предложение поступило из-за ситуации, сложившейся вокруг российской анимационной ленты «Гурвинек. Волшебная игра». 1 марта в Ассоциации владельцев кинотеатров заявили, что откажутся от показа «Гурвинека», если Минкульт в пользу отечественного проекта примет решение перенести выход бельгийского мультфильма «Королевский корги».

Власти проигнорировали протест кинотеатров, и вышедший 7 марта «Гурвинек. Волшебная игра» провалился в прокате. За три дня мультфильм, снятый при поддержке Министерства культуры и Фонда кино, собрал 14 миллионов рублей, хотя, по прогнозу портала «Бюллетень кинопрокатчика», сумма должна была составить не менее 25 миллионов рублей. В Минкульте посчитали, что в провале картины виноваты ее продюсеры.

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