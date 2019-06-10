Минкульт отказался вмешиваться в спор BadComedian и Kinodanz

Министерство культуры не будет вмешиваться в конфликт между кинокомпанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Устраивать в Минкульте площадки для разборок между блогером и продюсерами мы не будем», — подчеркнул он. Мединский напомнил, что его подчиненное ему ведомство проводит конкурсы творчества и поддерживает кино.

Материалы по теме «Еще одна жалоба — и канал закроют» BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей

4 июня глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова объяснила, что ведомство не имеет отношения к конфликту между кинокомпанией и блогером, однако готово рассмотреть вопрос о поддержке Kinodanz в случае обращения.

Kinodanz подала в суд на Баженова в начале 2019 года. Кинокомпания потребовала от него удалить видеообзор фильма «За гранью реальности» и миллион рублей в качестве компенсации. Истец посчитал, что Баженов превысил нормы цитирования картины. BadComedian назвал иск Kinodanz попыткой запретить ему критику.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!