Минкульт отказался вмешиваться в спор BadComedian и Kinodanz

Министерство культуры не будет вмешиваться в конфликт между кинокомпанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский, передает ТАСС.
«Устраивать в Минкульте площадки для разборок между блогером и продюсерами мы не будем», — подчеркнул он. Мединский напомнил, что его подчиненное ему ведомство проводит конкурсы творчества и поддерживает кино.
4 июня глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова объяснила, что ведомство не имеет отношения к конфликту между кинокомпанией и блогером, однако готово рассмотреть вопрос о поддержке Kinodanz в случае обращения.
Kinodanz подала в суд на Баженова в начале 2019 года. Кинокомпания потребовала от него удалить видеообзор фильма «За гранью реальности» и миллион рублей в качестве компенсации. Истец посчитал, что Баженов превысил нормы цитирования картины. BadComedian назвал иск Kinodanz попыткой запретить ему критику.