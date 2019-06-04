В Минкульте подумают над поддержкой подавшей в суд на BadComedian компании

Министерство культуры не имеет отношения к конфликту между кинокомпанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian, однако готово рассмотреть вопрос о поддержке Kinodanz в случае обращения. Об этом «Интерфаксу» заявила глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

«Если компания Kinodanz обратится в министерство за поддержкой, Минкультуры рассмотрит вместе с коллегами, ассоциациями и профсоюзами этот вопрос», — подчеркнула чиновница.

Любимова отметила, что ведомству не хотелось бы, чтобы его «использовали как страшилку» в спорах. «Я знаю, что это часто бывает, "мы пойдем в Минкультуры и вам устроим" и так далее. Такие фразы и заявления на 90 процентов голословны», — объяснила она.

Ранее 4 июня стало известно, что блогера BadComedian поддержали режиссеры Федор Бондарчук, Александр Роднянский и Владимир Бортко.

3 июня Баженов сообщил о судебном процессе с компанией Kinodanz, который длится уже год. По его словам, претензии истца состоят в том, что он якобы нарушил объемы цитирования в обзоре на фильм «За гранью реальности», создание которого спонсировал Минкульт.

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