BadComedian рассказал о будущем после блокировки канала

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, рассказал о своих планах в случае блокировки его канала на YouTube. Его слова приводит «Говорит Москва».

Баженов допустил негативный исход событий для себя и выигрыш компании Kinodanz в суде. В таком случае, по его словам, видеохостинг YouTube закроет канал из-за жалоб-«страйков».

«После этого необходимо будет перейти на иную модель распространения. Она, безусловно, будет связана с YouTube. Допустим, на других каналах. Как угодно. Попробуем сделать новый канал. Попробуем всеми способами как-то все обойти», — заявил Баженов.

Накануне, 3 июня блогер пожаловался на иск, поданный в его адрес кинокомпанией Kinodanz. По мнению истца, Баженов нарушил допустимые объемы цитирования фильма «За гранью реальности». Блогер отметил, что представители корпорации ссылаются не на законодательные нормы, а на стандарты, принятые для цитирований магистерских письменных работ.

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