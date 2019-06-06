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BadComedian назвал ложью заявление кинокомпании об отказе пойти на мировую

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BadComedian

Блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, заявил, что информация о желании кинокомпании Kinodanz заключить мировое соглашение по поданному к нему иску не соответствует действительности. В разговоре с Daily Storm он заявил, что это «наглая ложь».

По словам Баженова, он узнал о желании истца пойти на мировую из новости ТАСС. Директор Kinodanz Евгений Мелентьев заявил агентству, что блогер отказался от личной встречи, но компания «оставляет дверь открытой».

«Эта информация, которая говорится от лица компании Kinodanz, — это наглая ложь! Вот цитата: "блогер отказался встречаться". Это наглая ложь со стороны Евгения Мелентьева», — сказал он.

BadComedian уточнил, что у его юристов есть прямой контакт с Kinodanz, но пока ни одной попытки встретиться истцом не предпринималось. «У них есть мои контакты, мы можем связаться в любую секунду, но контактом они не воспользовались», — рассказал Баженов в комментарии ТАСС.

Блогер добавил, что у него была надежда на мирное урегулирование конфликта, но «вместо этого появилась вот такая дезинформация».

Kinodanz подала в суд на Баженова в начале 2019 года. Кинокомпания потребовала от него удалить видеообзор фильма «За гранью реальности» и миллион рублей в качестве компенсации. Истец посчитал, что Баженов превысил нормы цитирования картины. BadComedian назвал иск Kinodanz попыткой запретить ему критику.

Продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев допустил возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером, однако не раскрыл условий, приемлемых для Kinodanz.

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