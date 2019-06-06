BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian. Об этом сообщил продюсер компании Евгений Мелентьев, передает «Коммерсант».

«В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах», — объяснил продюсер. По его словам, из-за этого несколько иностранных дистрибуторов изменили условия контрактов.

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Отмечается, что Мелентьев не раскрыл условий мирового соглашения с Баженовым, приемлемых для компании.

Kinodanz подала в суд на Баженова в начале этого года. Кинокомпания требует от блогера удалить обзор картины «За гранью реальности» и миллион рублей в качестве компенсации. По мнению сотрудников, блогер превысил нормы цитирования фильма в своем обзоре. BadComedian называет иск Kinodanz попыткой запретить ему критику.

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