Ургант защитил заявившего о цензуре BadComedian и высмеял его врагов

Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущий Иван Ургант высмеял продукцию кинокомпании Kinodanz, которая подала в суд на YouTube-кинокритика Евгения Баженова, известного под ником BadComedian. Фрагмент выпуска передачи «Вечерний Ургант» доступен на YouTube.

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Ведущий кратко пересказал суть иска кинокомпании к блогеру и заметил, что в Kinodanz нанесенный им ущерб оценили в миллион рублей. «И теперь Евгений Баженов должен собрать где-то миллион рублей. То есть сделать то, чего не удалось сделать ни одному фильму компании Kinodanz», — иронически заметил Ургант.

Претензия Kinodanz касается видеообзора на фильм «За гранью реальности». По мнению создателей картины, Баженов нарушил объемы цитирования. Они требуют, чтобы ответчик удалил критический ролик и выплатил им компенсацию. По словам блогера, компания угрожает ему своими связями с министерством культуры. Баженов считает происходящее цензурой.

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