BadComedian согласился на мировую и раскрыл ложь Ксении Собчак

Блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, сообщил, что журналистка Ксения Собчак переиначила его реплики. Его слова приводит паблик «ЖЮ» в соцести «ВКонтакте».

По словам Баженова, в разговоре с журналисткой он согласился на личную встречу с представителями Kinodanz. Собчак, в свою очередь, заявляла, что BadComedian отказался от такого предложения.

Он раскрыл дополнительные условия сотрудничества, на которых настаивала Собчак, и назвал сложившуюся ситуацию странной. «До "Киноданса" пытаются достучаться ВСЕ: каждое СМИ (ну или почти каждое) звонило за комментарием, пыталось кого-либо оттуда спросить, но никто не смог получить и крупицу комментария, даже спустя столько времени. И тут вдруг Ксения Собчак за один день договаривается со всеми уже на отказ от иска. Но вот условие есть: прийти к ней на передачу и встретиться там с "Кинодансом". Тем самым, дескать, будет все публично», — пояснил он.

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Баженов уточнил, что у него возникло множество вопросов к мотивам сотрудников Kinodanz и их условиям примирения. Также он не понял целесообразности диалога именно в передаче Собчак. По его словам, опасения подтвердились после того, как журналистка обрезала запись его комментария. «Умалчиваю о том, что она не спросила разрешения, можно ли это публиковать или нет», — заметил блогер.

Ранее Собчак заявила, что планировала помочь Баженову, но тот отказался от посредничества. По словам журналистки, в Kinodanz были готовы отозвать иск к блогеру.

Компания Kinodanz подала на Баженова иск в суд в начале 2019 года. Сотрудники требуют удалить обзор фильма «За гранью реальности» и хотят получить миллион рублей компенсации. Согласно иску, BadComedian в своем обзоре превысил нормы цитирования. Блогер считает этот иск попыткой запретить его творчество.

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