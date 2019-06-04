BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz. В интервью «Ленте.ру» Баженов заявил, что денежный вопрос для него не является принципиальным моментом в судебной тяжбе.

«Понимаете, тут ведь вопрос не в миллионе рублей. А в том, что они пытаются запретить критиковать их фильмы. Предположим, я бы мог, как они требуют, удалить ролик. Но что тогда? Это значит, что любой другой недовольный критикой может прийти и сказать: "Удаляй!" И надо будет удалять», — сказал блогер, отвечая на вопрос о том, насколько значительной суммой является для него миллион рублей, который требует взыскать с него кинопроизводитель.

По его словам, победа Kinodanz в суде чревата закрытием его канала. Истец может пожаловаться администрации YouTube и на обзор другого фильма — «Танцы Насмерть», который Баженов критиковал в 2017 году.

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«Если кинокомпания выиграет суд, YouTube блокирует мой ролик, а дальше еще один страйк от того же Kinodanz — и это фактически закрытие канала из-за жалоб. Но мы создадим канал или будем размещать копии роликов на других — иными словами, любыми способами обойдем запрет», — заключил ответчик.

3 июня Баженов рассказал, что с января 2019 года судится с Kinodanz из-за обзора на фильм «За гранью реальности», который вышел при финансовой поддержке министерства культуры России. Кинокомпания считает, что BadComedian превысил «необходимое для достижения полемической и критической цели объем цитирования» художественного произведения и нарушил авторские права компании. Она требует удалить ролик и взыскать с блогера миллион рублей.

При этом, по словам Баженова, представитель Kinodanz в личном общении заявил, что компании оказывает поддержку министерство культуры, которое блогер регулярно критикует за финансирование убыточных и плохо снятых фильмов. «За нами стоят влиятельные, очень влиятельные люди, и нас поддерживает министерство культуры Российской Федерации», — цитировал слова собеседника Баженов. В Минкульте причастность к конфликту между блогером и компанией отрицают.

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