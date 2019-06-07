Подавшая в суд на BadComedian кинокомпания раскрыла условия примирения

Кинокомпания Kinodanz, подавшая в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), назвала условие разрешения спора. Об этом со ссылкой на заявление KD Studios сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Kinodanz подчеркнули, что примирение с BadComedian может обсуждаться только в публичном поле, куда Баженов «вынес этот вопрос». Ролик блогера, в котором он рассказал о судебном иске против него, расценивают как давление на компанию.

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«Спустя полгода после начала судебных разбирательств блогер перевел своими заявлениями экономический спор в плоскость "ущемления свободы слова" и "цензуры"», — добавили в Kinodanz.

Ранее BadComedian заявил, что информация о желании кинокомпании Kinodanz заключить мировое соглашение по поданному к нему иску не соответствует действительности. Он уточнил, что у его юристов есть прямой контакт с кинокомпанией, но пока ни одной попытки встретиться с истцом не предпринималось.

Kinodanz подала в суд на Баженова в начале 2019 года. Кинокомпания потребовала от него удалить видеообзор фильма «За гранью реальности» и миллион рублей в качестве компенсации. Истец посчитал, что Баженов превысил нормы цитирования картины. BadComedian назвал иск Kinodanz попыткой запретить ему критику.

Продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев допустил возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером, однако не раскрыл условий, приемлемых для Kinodanz.

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