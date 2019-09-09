Российский диетолог порассуждала о вреде шоколадных шариков для детей

Если ребенок позавтракает шоколадными шариками, то у него сразу повысится уровень глюкозы в крови, а затем быстро упадет. В связи с этим вскоре он снова захочет есть, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью газете «Вечерняя Москва».

Она отметила, что после такого приема пищи ребенок почувствует раздражительность и упадок сил. В итоге частое употребление сухих завтраков может привести к инсулинорезистенции и преддиабетическому состоянию, а впоследствии и к диабету.

«Сейчас диабет второго типа очень сильно молодеет. Конечно, не сразу употребление такой пищи приведет к подобным последствиям, но ускорит их наступление. Также это может привести к ожирению ребенка, если он не тратит полученную энергию с бешеной скоростью», — предостерегла Соломатина.

Так, по мнению диетолога, родителям не следует кормить детей готовыми завтраками каждый день. «При хорошем раскладе ребенок не поправляется, но недополучает ряд необходимых веществ. Пускай на 100 граммов в этих шариках будет 9 граммов клетчатки, что немного, и добавлены синтезированные витамины, но лучше получать их все же из натуральных круп и зерна, которые не надо ничем обогащать. Также в этих 100 граммах 70 граммов углеводов, из которых 27 — сахара», — уточнила она, посоветовав вместо сухих завтраков варить кашу.

Ранее в шоколадных шариках для сухого завтрака нескольких марок обнаружили токсин. Нарушения нашли в продукции пяти торговых марок — «ВкусВилл», Nesquik, «Дансония», «Лента» и «О’Кей». Там обнаружили превышение уровня охратоксина А, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. Требованиям качества и безопасности соответствовали продукты торговых марок Globus и Schar.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей национального проекта «Демография», согласно которому с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, будут создаваться современные испытательные лабораторные центры по вопросам здорового питания. Общий объем финансирования национального проекта — 3105,2 миллиарда рублей.

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