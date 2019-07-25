Продавцов молока поймали на нарушениях

Роскачество выявило нарушения при продаже молочной продукции в продуктовых магазинах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

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Нарушения связаны с несоблюдением новых правил продажи молочной продукции, действующих в России с 1 июля. Согласно им, «молочка», не содержащая в своем составе заменитель молочного жира, должна стоять на отдельной полке. Помимо этого на такой продукции должна быть специальная пометка.

По данным Роскачества, во всех крупных торговых сетях новые правила соблюдаются, но нарушения обнаружили в небольших несетевых магазинах. В них продукты с добавлением растительных жиров визуально никак не отделены от натуральной молочной продукции или же отделены только номинально.

Так, во многих таких торговых точках ценники с обозначением продукта без заменителя молочного жира напечатаны мелким шрифтом, а надписи незаметны в общей массе текстовой и графической информации.

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