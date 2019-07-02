В России предложили маркировать минеральную воду

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России. Соответствующее предложение ведомство направило в Минпромторг, пишет ТАСС.

Решение о маркировке минеральной воды было принято на совещании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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В настоящее время в России в обязательном порядке маркируют табак, духи, обувь, шины, фотокамеры и другие товары. Двухмерный код в формате Data Matrix наносится на упаковку и содержит некоторые данные о продукции: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

В июне стало известно, что товары в России будут помечать по принципу светофора. На продуктах появятся вертикальные полосы, цвет которых зависит от содержания поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. Новый ГОСТ начнет действовать с октября.

В марте сообщалось, что в скором будущем в России начнут маркировать молочную продукцию. Это необходимо для контроля качества товара. Участники рынка отмечали, что нововведение повлечет за собой дополнительные расходы.

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