Россиян избавили от паленых «Ессентуков»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отобрала право у 19 компаний выпускать воду под брендом «Ессентуки». Об этом стало известно в сообщении АО «Кавминкурортресурсы», поступившем в РБК.

ООО «Холод-розлив» и АО «Кавминкурортресурсы» попросили отобрать право выпускать воду под брендом «Ессентуки» у компаний, которые лишились доступа к Ессентукскому месторождению, но продолжили выпускать минеральную воду под брендом. В этот список производителей попали ООО УЗРМВ «Аква-Вайт», ЗАО «Водная компания «Старый источник», ООО «Объединенная водная компания», ООО «Ессентукские минеральные воды +», ООО «Элита-Минерал групп» и другие.

Материалы по теме Рано повзрослели В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?

Отзыву свидетельств у компании посодействовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая с возмущением обратилась к главе Роспатента Григорию Ивлиеву. «Как может быть такое, что есть холдинг, который имеет доступ к ресурсам, добывает воду, и есть еще 16 или 18 организаций, имеющих патенты, но не имеющих доступа к скважинам?» — задавалась ранее вопросом Матвиенко. Она считает недопустимым обманывать в этом людей.

Названия «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17» можно использовать только при наличии свидетельства Роспатента, выданного на основании заключения Минздрава. Документы выдаются в отношении скважины определенного месторождения. АО «Кавминкурортресурсы» — крупнейший недропользователь в районе Кавказских Минеральных Вод. Кроме Ессентукского месторождения, компания также ведет добычу на Кисловодском, Пятигорском, Бештаугорском, Железноводском и Тамбуканском месторождениях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!