Россиян предупредили о росте цен на мясо

Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов. Об этом представители Национальной кормовой ассоциации рассказали «Известиям».

Свинина, говядина и мясо птицы подорожают, если импортерам кормовых добавок придется доплатить НДС за последние три года. По оценкам Минсельхоза, сумма доначислений составит от 4 до 7 миллиардов рублей.

Раньше добавки для животных по умолчанию входили в перечень продуктов, которые облагались НДС по льготной ставке 10 процентов. Однако в последние годы возникли разночтения в трактовке этого постановления. Позже были приняты поправки к документу, которые однозначно устанавливали льготный статус добавок с 1 апреля 2019 года.

Минсельхоз и Минфин по-разному интерпретируют принятые поправки. Минсельхоз считает, что нововведения четко закрепили действовавшую ранее норму и не изменили статус добавок. В Минфине же настаивают, что импортеры должны доплатить НДС сверх льготной ставки за продукцию, ввезенную до апреля 2019-го.

В конце апреля Национальная мясная ассоциация попросила правительство запретить россиянам ввозить в страну молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования из-за риска ввоза возбудителей опасных для животных болезней.

В соцсетях раскритиковали эту инициативу. Позже глава Мираторга Виктор Линник заявил, что россияне закатили «истерику из ничего». Он призвал соотечественников «думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане».

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