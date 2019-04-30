Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Частным лицам нужно запретить ввозить в Россию хамон и пармезан из-за рубежа ради продовольственной безопасности, а россиянам в этой ситуации нужно думать о развитии собственной страны. Такое заявление в интервью Forbes сделал президент компании «Мираторг» Виктор Линник.

Материалы по теме Сами захотели Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно

«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», — сказал он. По словам Линника, хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции. В России же следует покупать местную продукцию.

При этом, по словам основателя «Мираторга», в случае введения подобного запрета в России влияние на прибыль в отрасли будет нулевым, а эффект в части безопасности — огромным.

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.

Такое предложение в ассоциации объяснили растущими рисками ввоза возбудителей опасных для животных болезней. В частности, речь шла об африканской чуме свиней, которая не представляет угрозы для человека, однако может распространиться через пищевые отходы и диких животных.

Согласно действующим правилам, россияне могут ввозить в страну для личного использования до пяти килограмм продуктов животного происхождения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!