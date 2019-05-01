Покусившейся на хамон мясной компании объявили бойкот

Пользователи социальных сетей решили объявить бойкот продукции компании «Мираторг», глава которой Виктор Линник поддержал инициативу запретить ввоз из-за рубежа хамона и пармезана. Соответствующие записи юзеры публикуют в Twitter и Facebook.

«Если общественность будет думать о развитии страны так же, как Виктор Линник думает о развитии своей продукции, то страна и развиваться будет так же, как "Мираторг", который может успешно конкурировать только при отсутствии конкурентов», — написал пользователь @DmB_Ekb.

Его поддержал микроблогер Артем Лазарев: «Призываю жителей России отказаться не от хамона, а от продукции "Мираторг", и подумать не о России, а о себе». Часть юзеров призвали не покупать продукции других мясных компаний — «Дымов», «Велком», «Черкизово», «Ремит» и других — которые поддержали эту инициативу.

30 апреля Линник заявил, что россиянам нужно запретить ввозить мясо-молочную продукцию из других стран ради продовольственной безопасности, и призвал думать о развитии собственной страны. По словам Линника, хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции. В России же следует покупать местную продукцию.

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования. Позднее стало известно, что правительство не планирует реализовывать эти меры.

Россия запретила ввоз мясной, молочной и других видов продукции из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и ряда других государств в 2014 году в ответ на западные санкции. В настоящее время для личного пользования в страну можно ввозить до пяти килограммов продуктов животного происхождения, однако это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.

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