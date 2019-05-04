Поддержавший запрет на хамон глава «Мираторга» отказался говорить о бойкоте

Президент компании «Мираторг» Виктор Линник, поддержавший инициативу Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз из-за рубежа хамона и пармезана, не стал комментировать бойкот продукции его компании, который объявили пользователи соцсетей. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Комментариев не даю. До свидания», — ответил Линник на вопрос о возможной реакции на призывы в сети.

1 мая сообщалось, что пользователи Twitter и Facebook решили объявить бойкот продукции «Мираторга». Они призвали отказаться от покупки продукции и других мясных компаний — «Дымов», «Велком», «Черкизово», «Ремит», которые также поддержали инициативу о запрете на ввоз хамона из-за границы.

До этого 30 апреля Линник заявил, что россиянам нужно запретить ввозить мясо-молочную продукцию из других стран ради продовольственной безопасности, и призвал думать о развитии собственной страны. По его словам, хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции.

Таким образом Линник выразил поддержку обращению Национальной мясной ассоциации, сделанному 25 апреля, к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования. Позднее стало известно, что правительство не планирует реализовывать эти меры.

Россия запретила ввоз мясной, молочной и других видов продукции из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и ряда других государств в 2014 году в ответ на западные санкции. В настоящее время для личного пользования в страну можно ввозить до пяти килограммов продуктов животного происхождения, однако это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.

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