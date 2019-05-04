Экономика
 
Последние новости
На Украине создали группу для расследования преступлений Порошенко
«Единственная красавица семьи Кардашьян» призналась в нежелании копировать мать
Зеленский выбрал дату для инаугурации
Двукратная олимпийская чемпионка отказалась снижать уровень тестостерона
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Американцы влюбились в Крым
Полтысячи москвичей одновременно повальсировали 
Новости партнеров

Поддержавший запрет на хамон глава «Мираторга» отказался говорить о бойкоте

Перейти в «Мою Ленту»
Виктор Линник

Президент компании «Мираторг» Виктор Линник, поддержавший инициативу Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз из-за рубежа хамона и пармезана, не стал комментировать бойкот продукции его компании, который объявили пользователи соцсетей. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Комментариев не даю. До свидания», — ответил Линник на вопрос о возможной реакции на призывы в сети.

1 мая сообщалось, что пользователи Twitter и Facebook решили объявить бойкот продукции «Мираторга». Они призвали отказаться от покупки продукции и других мясных компаний — «Дымов», «Велком», «Черкизово», «Ремит», которые также поддержали инициативу о запрете на ввоз хамона из-за границы.

До этого 30 апреля Линник заявил, что россиянам нужно запретить ввозить мясо-молочную продукцию из других стран ради продовольственной безопасности, и призвал думать о развитии собственной страны. По его словам, хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции.

Таким образом Линник выразил поддержку обращению Национальной мясной ассоциации, сделанному 25 апреля, к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования. Позднее стало известно, что правительство не планирует реализовывать эти меры.

Россия запретила ввоз мясной, молочной и других видов продукции из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и ряда других государств в 2014 году в ответ на западные санкции. В настоящее время для личного пользования в страну можно ввозить до пяти килограммов продуктов животного происхождения, однако это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Покусившейся на хамон мясной компании объявили бойкот
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Владелец «Мираторга» отказался комментировать развернувшуюся против него кампанию
Покусившейся на хамон мясной компании объявили бойкот
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Россиянам захотели запретить ввозить хамон и пармезан
Другие материалы рубрики
Экономика00:03 3 мая

Выпустили пар

Китайцы умирают от смога и газов. Эти автомобили стали их надеждой на спасение
03:39Сегодня

Украина подсчитала убытки от остановки транзита «грязной» нефти

12:24 3 мая

США вновь перешли к угрозам из-за «Северного потока-2»

00:19Сегодня

«Северный поток-2» окрестили геополитическим оружием

Экономика13:0030 апреля

Энергетическая пропасть

Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
09:16 3 мая

Россию признали лидером по закупкам золота в 2019 году

02:29Сегодня

Эстония отчиталась о своем единственном золотом слитке в центробанке

23:08 3 мая

США захотели «много торговать» с Россией

Экономика00:01 1 мая

Повод для паники

Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы
00:35Сегодня

России предрекли временное сокращение добычи нефти

17:28 3 мая

Россияне получат «скидку» на фитнес

17:2228 апреля

Китай еще больше заинтересовался российским газом

Россия
Голые и нищие
Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
В автокатастрофе на Кубани погибли участники Stand Up
Пятеро российских военных подорвались на боеприпасе
Россия признала ошибкой запрет ядерного оружия
Зеленскому назвали условие для посещения квартиры в Крыму
Россияне осудили «пивной» танк в честь Дня Победы
Флаг вам в руки
Самые удивительные гербы и стяги России: сложный, но веселый тест
Все материалы
Мир
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Американцы влюбились в Крым
В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
В США прогремел взрыв на химзаводе
Европе указали на вседозволенность Москвы
Трамп «пошутил» с Путиным на важную тему и попал под шквал критики
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
Все материалы
Бывший СССР
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
Главу крупнейшего белорусского оператора связи задержали за взятку от россиянина
Панкисское нашествие
Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
В ДНР сообщили об очередях за российскими паспортами
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты
В Киеве порассуждали об обращении украинцев в вассалов России
Все материалы
Экономика
Родовое проклятие
 
Украина подсчитала убытки от остановки транзита «грязной» нефти
Выпустили пар
Китайцы умирают от смога и газов. Эти автомобили стали их надеждой на спасение
«Северный поток-2» окрестили геополитическим оружием
Эстония отчиталась о своем единственном золотом слитке в центробанке
США захотели «много торговать» с Россией
России предрекли временное сокращение добычи нефти
Все материалы
Силовые структуры
«Я мечтаю разрушить мифы о русской мафии»
Британец 30 лет пытался понять российский криминал. Но так и не понял
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Сергей Пашин«Это не мафия, это свои люди»
В лихие 90-е он был милосердным судьей. За это его ненавидели коллеги и уважали подсудимые
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании
Назван самый богатый сотрудник ФСБ
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Все материалы
Наука и техника
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Фрагменты памятника Александру II в Кремле после его разрушения в 1918 году. Слева от Спасской башни — церковь святой Екатерины Вознесенского монастыря, взорванная в 1929 году«Потрясенные музейщики увидели лишь груду камней»
Почему при Сталине уничтожили древнейшие святыни Кремля
SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon
SpaceX запустила корабль Dragon к МКС
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Россия захотела продать Турции Су-57
Все материалы
Спорт
«Чужая смерть придавала ему бодрости»
Алжирский футболист был звездой сборной Франции. Но сошелся с нацистами и стал убийцей
Роналду объяснил отказ играть за «Барселону»
Двукратная олимпийская чемпионка отказалась снижать уровень тестостерона
Тренер «Порту» рассказал о восстановлении Касильяса
Лучницы на Олимпийских играх 1908 годаДолгие проводы
Больше ста лет назад Россия на две недели опоздала на Олимпиаду. И завоевала первое золото
Описано состояние Касильяса после сердечного приступа
Моуринью нашли новую работу
Все материалы
Культура
Чуи, ты дома
Актер Питер Мейхью умер, но Чубакка будет жить вечно
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
Певица LizzoДива бодипозитива
Икона феминизма, рокер в разводе и прощание с The Cranberries — главные новые альбомы
Найден неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи
Актриса из «Игры престолов» поделилась впечатлениями от финала сериала
Лепсу запретили приезжать в Литву
Умер исполнитель роли Чубакки из «Звездных войн»
Все материалы
Интернет и СМИ
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Страшно стыдно
Студент обманул тысячи любителей порно и нажил миллионы. Его схема работает до сих пор
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Слепаков сравнил себя с Зеленским и рассказал о политических амбициях
PornHub задумался о покупке блог-платформы Tumblr
Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом
Все материалы
Ценности
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Самый популярный бренд одежды в мире стал доступен в Москве
Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Dior «выпустил» на подиум кошку
Все материалы
Путешествия
Город мертвых
Это кладбище привлекает тысячи людей со всего мира. В чем его секрет?
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
Стало известно о госпитализации пассажиров с упавшего в реку Boeing 737
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Все материалы
Из жизни
Сотрудник организации «Охрана дикой природы Австралии»Настоящие садисты
В Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Это моя страсть»
Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
Больного раком ребенка отобрали у сторонников альтернативной медицины
Заподозренная в шпионаже белуха из Петербурга отказалась уплывать из Норвегии
Индийские военные обнаружили следы йети
Названы российские города с самыми счастливыми людьми
Все материалы
«Траки» как искусство
Субкультура бескапотных грузовиков, о которой вы не подозревали
Очень странные правила
Избранное на Моторе: самые безумные законы для водителей
Автомобили СССР на экспорт
Какие советские машины продавали за границу?
Дань классике
Toyota FXS — японская баркетта, у которой не было шансов увидеть дороги
Немцы подготовили Renault Duster к выездам на бездорожье
BMW показала первую фотографию четырехдверной «восьмерки»
Внедорожник Range Rover стал «мягким» гибридом
Все материалы
Дом
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
В Крыму подорожали новостройки
У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму
Все материалы