Россиянам захотели запретить ввозить хамон и пармезан

Национальная мясная ассоциация​ просит вице-премьера Алексея Гордеева запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Поводом для такой просьбы стали растущие риски завоза возбудителей опасных болезней животных из-за рубежа, в частности, африканской чумы свиней (АЧС). Если привезенная продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы.

Подлинность письма, которое представители ассоциации направили Гордееву, изданию подтвердил ее руководитель Сергей Юшин. Отмечается, что инициативу поддерживают Минсельхоз и Россельхознадзор. Исключение предлагают сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

«Мираторг», «Черкизово», «Велком», «Ремит» и другие компании ссылаются на опыт некоторых зарубежных стран. В частности, в 2018 году Евросоюз для защиты от заражения АЧС запретил ввоз мяса, молока, молочных продуктов для личного пользования.

Россия запретила импорт мясной, молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и ряда других стран в 2014 году в ответ на санкции. Для личного пользования в страну можно ввезти до пяти килограммов продуктов животного происхождения, но это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!