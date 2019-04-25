Российских любителей хамона успокоили

Правительство не собирается запрещать россиянам ввозить в страну мясную и молочную продукцию для собственных нужд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

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«Этот вопрос не рассматривается», — сообщил он. Ранее стало известно, что Национальная мясная ассоциация​ попросила правительство запретить россиянам ввозить из-за рубежа хамон и пармезан для личного пользования, поскольку вместе с ними в страну могут попасть возбудители опасных болезней животных, например, африканской чумы свиней.

Инициативу мясной ассоциации поддержали в Минсельхозе и Россельхознадзоре. Исключение в ведомстве готовы сделать только для импортных молочных смесей и детского питания.

Россия запретила ввоз мясной, молочной и других видов продукции из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и ряда других государств в 2014 году в ответ на западные санкции. В настоящее время для личного пользования в страну можно ввозить до пяти килограммов продуктов животного происхождения, однако это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.

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