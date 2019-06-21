Названы лучшие сардельки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьих сарделек. В нем приняли участие образцы семи брендов: «ВкусВилл», «Рублевский», «Великолукский мясокомбинат», «Царицыно», «Дым Дымыч/Сохраняя традиции», «Мясницкий ряд» и «Снежана».

Эксперты исследовали образцы, купленные в обычных магазинах, а не взятые со складов. Они были изучены по более чем 50 параметрам, среди которых соответствие заявленному составу, безопасность продукции, содержание консервантов и уровень гормонов.

Не все производители делают свою продукцию по ГОСТу — так поступают только «Великолукский мясокомбинат», «Мясницкий ряд» и «Снежана». Остальные используют технические условия (ТУ) и стандарт организации (СТО), которые могут разрабатываться самой компанией.

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Также в некоторых случаях на упаковке указывают, что сардельки сделаны «с говядиной», что может означать, что при их производстве использовалось и другое мясо. К такой практике прибегают, в частности, «Царицыно» и «Дым Дымыч».

Во всех образцах, кроме «ВкусВилла» вкус, запах и консистенция не соответствовали требованиям. Сардельки «Царицыно» и «Мясницкий ряд» не вписываются в требуемые размеры, которые должны строго контролироваться.

В образцах под марками «ВкусВилл», «Рублевский», «Великолукский мясокомбинат», «Дым Дымыч / Сохраняя традиции», «Снежана» и «Мясницкий ряд» была обнаружена ДНК свиньи, в «Царицыно» и «Дым Дымыче» — указанная на упаковке ДНК птицы. В других образцах (кроме «ВкусВилла» и «Снежаны») были зафиксированы и другие нарушения состава.

В сардельках «Великолукский мясокомбинат», «ВкусВилл» и «Рублевский» было выявлено существенное расхождение массовой доли жира и белка с указанными на маркировке. Однако все протестированные сардельки оказались безопасными для здоровья.

По итогам исследования шесть образцов добавлены в черный список «Росконтроля», «ВкусВилл» внесены в список товаров с замечаниями.

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