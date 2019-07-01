С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов. Об этом сообщает ТАСС.

Отныне молоко и молочные продукты, не содержащие в своем составе заменитель молочного жира, должны стоять на отдельной полке. Помимо этого, на такой продукции будет стоять соответствующая пометка.

Соответствующее постановление правительства было подписано 29 января премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В 2018 году Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению правительства России изучило рынок пастеризованного молока с жирностью 3,2 процента и выше и представило результаты исследования. Всего исследовались образцы 16 торговых марок молока, произведенных в Центральном федеральном округе и в Белоруссии. В четверти образцов обнаружены нарушения: наличие растительных жиров, антибиотиков, снижение жирности и другие нарушения по качеству товара.

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