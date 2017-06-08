Доказано влияние употребления коровьего молока в раннем возрасте на рост

Канадские медики показали, что дети, которые пьют коровье молоко, как правило, выше тех, кто употребляет в пищу молоко других животных или аналогичные растительные напитки. Соответствующее исследование опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition, кратко о нем сообщает Больница Святого Михаила (город Торонто, Канада).

В среднем дети, употреблявшие коровье молоко, оказались на 0,4 сантиметра выше, чем остальные. Обычно ежедневное употребление чашки коровьего молока связано с увеличением роста на 0,2 сантиметра по сравнению со средними показателями.

Например, разница по высоте для трехлетнего малыша, который ежедневно выпивает три чашки молока, выработанного не коровой, по сравнению с ежедневно выпивающим три чашки коровьего молока ребенком, составила в среднем 1,5 сантиметра.

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Причина положительного влияния продукта на рост детей заключается, по мнению авторов, в богатстве белком коровьего молока. Например, две чашки коровьего молока содержит 16 граммов белка, что составляет 100 процентов от суточной потребности в белках для трехлетнего ребенка. С другой стороны, две чашки миндального молока обычно содержат четыре грамма белка, что составляет лишь 25 процентов от суточной потребности.

Специалисты изучили в общей сложности 5034 детей в возрасте от 24 до 72 месяцев. Из них 13 процентов ежедневно пили коровье молоко, 13 процентов — другое, 5 процентов — оба типа напитков.