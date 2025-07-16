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09:19, 16 июля 2025Силовые структуры

Появилось фото стрелявшего в российского бойца ММА мужчины

Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе по бойцу ММА Хизриеву
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В сети появилось фото мужчины, подозреваемого в стрельбе по бойцу ММА Тимуру Хизриеву в Махачкале. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, стрелок — 30-летний Марсель А., с подельником он напал на бойца с травматическим пистолетом у его дома на улице Даниялова.

Ранее стало известно, что в Хизриева несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Инцидент произошел около 23:40 по московскому времени. Когда спортсмен приехал к дому и вышел из своего автомобиля, неизвестные в масках открыли огонь. Всего было сделано около десяти выстрелов.

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