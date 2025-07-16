Туристы занялись сексом на пляже курортного города России и попали на видео

Туристы отправились на отдых в курортный город России и попали на видео во время прилюдного секса. Видео публикует Telegram-канал Kub Mush.

Отдыхающие заметили пару на пляже лагуны «Голубая бездна» в Геленджике. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как мужчина и женщина предаются страсти прямо на гальке, не смущаясь присутствия людей и даже семей с детьми. При этом на головы туристы надели непроницаемые маски.

Ранее аналогичный случай произошел на курорте Европы. Местный житель застал пару за непристойными действиями вечером 7 июля.