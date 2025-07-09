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19:17, 9 июля 2025Путешествия

Туристы занялись сексом на пляже курорта Европы и попали на видео

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Туристы занялись сексом на пляже города Влера на юге Албании и попали на видео. Ролик публикует местное издание JOQ.

Житель курорта Европы застал пару за непристойными действиями вечером 7 июля. На кадрах видно, что мужчина и женщина предались страсти прямо на песке под пляжными зонтиками.

Отмечается, что эту набережную часто посещают местные и приезжие, в том числе семьи с детьми. «Отсутствие контроля и патрулирования в общественных местах стало постоянной проблемой, особенно в туристический сезон», — сказано в публикации.

Ранее россияне занялись оральным сексом на заднем сидении тук-тука в Таиланде. Водитель снял их на видео.

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