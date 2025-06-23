Россияне занялись оральным сексом на заднем сидении тук-тука и попали на видео

Российские туристы занялись оральным сексом на заднем сидении велорикши (тук-тука) в Таиланде и попали на видео. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) водитель такси.

На кадрах, размещенных в сети 16 июня, видно пару пассажиров, которые ведут себя неподобающим образом по пути на пляж Сурин курорта Пхукет. Водитель заявил, что он четыре раза останавливался и пытался вразумить нарушителей, но те игнорировали его просьбы.

«Русские туристы всегда такие. Мужчина, казалось, смутился, когда его поймали, но женщина — нет. Она просто сосредоточилась на том, что делала», — возмутился таксист.

Ранее другую пару туристов застали за тем же занятием на острове Майорка в Испании. Они совершили непристойный акт прямо напротив церкви.