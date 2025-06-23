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12:15, 23 июня 2025Путешествия

Туристы занялись оральным сексом перед церковью в Европе и попали на видео

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Туристы, отдыхающие в Европе, занялись сексом на улице перед церковью Святого Варфоломея и попали на видео. Ролик стал популярным в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание Ultima Hora.

По данным источника, прохожие сняли пару ночью на городской площади в Сольере, расположенной на острове Майорка, Испания. Действие происходило перед церковью Сан-Бартоломео, строительство которой началось еще в XIII веке.

На кадрах — молодой человек в пиджаке и со спущенными штанами. В его руках — телефон. Перед мужчиной на коленях стоит наполовину обнаженная женщина. Очевидцы предположили, что парень снимал свою партнершу во время оральных утех.

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Уточняется, что запись стала вирусной и набрала тысячи просмотров за несколько часов. Однако источники из Гражданской гвардии Испании не могут подтвердить, когда конкретно было снято видео и началось ли преследование туристов.

Ранее жители Майорки вышли на митинг против массового туризма и поглумились над отдыхающими. Усмирить протестующих, некоторые из которых были вооружены топорами, удалось только при помощи полиции.

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