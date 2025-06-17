Толпа глумящихся над туристами жителей популярного курорта Европы попала на видео

Daily Mail: На Майорке местные жители вышли на митинг против туристов

На популярном курорте Европы толпа местных жителей вышла на митинг против массового туризма и попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Запись была сделана на Майорке, Испания. Офицерам с трудом удалось сдерживать разъяренных протестующих, некоторые из них были вооружены топорами. Они глумились над сидящими в кафе туристами и выкрикивали в их адрес оскорбления днем 15 июня.

Ранее тысячи жителей европейской страны вышли на акцию протеста и призвали туристов возвращаться домой. В Барселоне и в других популярных туристических городах Испании 15 июня прошла массовая антитуристическая акция с лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».