Названы причины появления неприятного запаха изо рта

Стоматолог Джетва: Молочные продукты могут вызвать неприятный запах изо рта

Президент Британской академии косметической стоматологии Сэм Джетва утверждает, что неприятный запах изо рта не всегда объясняется болезнями зубов и десен. Другие причины появления этой проблемы он назвал в беседе с Daily Mail.

Стоматолог рассказал, что неприятный запах появляется из-за размножения бактерий во рту. По его словам, это может происходить из-за сухости во рту, особенно если не смывать остатки еды. Также виной может быть диета. Например, молочные продукты и продукты с высоким содержанием белка выделяют аминокислоты, которые питают бактерии на языке, а кислые продукты, такие как помидоры или цитрусовые, провоцируют их рост.

Кроме того, врач указал, что неприятный запах может вызвать гастроэзофагеальный рефлюкс. А если изо рта пахнет тухлыми яйцами, можно заподозрить проблемы с желудочно-кишечным трактом, добавил доктор.

Специалист добавил, что можно самостоятельно попробовать устранить проблему. Для этого нужно один-два раза в день пользоваться зубной нитью, менять зубную щетку каждые три месяца, не забывать о чистке языка, а также посетить стоматолога. Если эти меры не помогают и дыхание остается несвежим, Джетва рекомендовал обратиться к терапевту.

Ранее стоматолог Кармен Йена Пуй дал совет по выбору зубной пасты. По его словам, для профилактики кариеса подходит паста с фтором, а для предотвращения болезней десен — с хлоргексидином.