Назван процент постоянно живущих на даче россиян

Каждый семнадцатый опрошенный россиянин живет на даче круглый год

Каждый семнадцатый опрошенный россиянин (шесть процентов) живет на даче круглый год. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный Национальной системой платежных карт.

Один-два раза в месяц или реже на даче бывают 18 процентов, 31 процент проводят там целое лето или отпуск, а 44 процента — только праздничные и выходные дни.

Чаще всего на даче россияне занимаются садом и огородом, отдыхают с семьей или проводят время наедине с собой, чтобы отвлечься от работы. Большинство в среднем тратят до 10 тысяч рублей на покупку стройматериалов для дачи и оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). На озеленение участка уходит в среднем до пяти тысяч рублей.

Большинство россиян (65 процентов) стали владельцами дач шесть и более лет назад, 16 процентов — от трех до шести лет назад, 10 процентов владеют дачей от года до трех лет. Только четыре процента стали собственниками дачи год назад, три процента владеют участками менее года.

Дачи чаще имеют жители Москвы (53 процента) и Северо-Западного федерального округа (52 процента). При этом только 31 и 35 процентов жителей Южного и Северо-Кавказского, а также Дальневосточного округов имеют участки, отметила руководитель центра маркетинговых исследований НСПК Анастасия Борисова.

В опросе приняли участие две тысячи россиян.

Ранее дачников предупредили, что в бассейнах, которые ставят на участках, есть риск заразиться опасными для жизни инфекциями — в них могут обитать кишечная палочка, синегнойная палочка и легионелла. В группу риска попадают владельцы надувных или каркасных бассейнов, которые не соблюдают правила их установки, эксплуатации и гигиены.