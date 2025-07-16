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09:24, 16 июля 2025Экономика

Назван процент постоянно живущих на даче россиян

Каждый семнадцатый опрошенный россиянин живет на даче круглый год
Мария Черкасова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Каждый семнадцатый опрошенный россиянин (шесть процентов) живет на даче круглый год. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный Национальной системой платежных карт.

Один-два раза в месяц или реже на даче бывают 18 процентов, 31 процент проводят там целое лето или отпуск, а 44 процента — только праздничные и выходные дни.

Чаще всего на даче россияне занимаются садом и огородом, отдыхают с семьей или проводят время наедине с собой, чтобы отвлечься от работы. Большинство в среднем тратят до 10 тысяч рублей на покупку стройматериалов для дачи и оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). На озеленение участка уходит в среднем до пяти тысяч рублей.

Большинство россиян (65 процентов) стали владельцами дач шесть и более лет назад, 16 процентов — от трех до шести лет назад, 10 процентов владеют дачей от года до трех лет. Только четыре процента стали собственниками дачи год назад, три процента владеют участками менее года.

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Дачи чаще имеют жители Москвы (53 процента) и Северо-Западного федерального округа (52 процента). При этом только 31 и 35 процентов жителей Южного и Северо-Кавказского, а также Дальневосточного округов имеют участки, отметила руководитель центра маркетинговых исследований НСПК Анастасия Борисова.

В опросе приняли участие две тысячи россиян.

Ранее дачников предупредили, что в бассейнах, которые ставят на участках, есть риск заразиться опасными для жизни инфекциями — в них могут обитать кишечная палочка, синегнойная палочка и легионелла. В группу риска попадают владельцы надувных или каркасных бассейнов, которые не соблюдают правила их установки, эксплуатации и гигиены.

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