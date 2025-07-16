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09:31, 16 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили о грозах

МЧС: В столице ожидаются гроза и сильный ветер
Мария Черкасова
СюжетЛивень в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве в среду, 16 июля, ожидаются ливень и гроза. Об этом сообщает главное управление МЧС по Москве в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

В период с 10 часов до конца суток ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.

Жителям столицы посоветовали, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Москвичам таже рекомендовали не оставлять детей без присмотра.

Ранее на Москву и отдельные районы Подмосковья обрушились мощнейшие ливни с грозами. Вода затопила улицы и станции метро, пострадала даже курилка Госдумы.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, дожди задержатся в столичном регионе до пятницы, 18 июля.

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