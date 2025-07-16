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09:29, 16 июля 2025Силовые структуры

Мужчина облил керосином возлюбленную и хладнокровно поджег

В Петербурге задержан рецидивист, пытавшийся сжечь возлюбленную после застолья
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В петербургском Красном Селе задержан 49-летний рецидивист, который облил керосином возлюбленную и хладнокровно поджег. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным канала, фигурант нигде не работал. Он был ранее судим по статьям о краже и о покушении на кражу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧП произошло вечером 15 июля в квартире дома, расположенного по Гатчинскому шоссе. Прибывшие на место оперативники выяснили, что пара устроила застолье со спиртным. Затем они внезапно поссорились, и мужчина облил керосином свою сожительницу и поджег. Пострадавшая была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее термические ожоги первой и второй степени 15 процентов поверхности тела. Кроме того, правоохранители осмотрели квартиру. В результате они обнаружили и изъяли три газовых баллона, зажигалку и обгоревшее платье.

Ранее сообщалось, что Приморский краевой суд во Владивостоке приговорил местного жителя к 17 годам строгого режима за расправу над сожительницей.

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