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09:26, 16 июля 2025Интернет и СМИ

Известного российского телеведущего экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Телеведущего Владимира Молчанова в тяжелом состоянии госпитализировали в Москве
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Известного российского телеведущего Владимира Молчанова в тяжелом состоянии госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, в ночь на 16 июля телеведущий почувствовал себя плохо — у него началась сильная рвота. Прибывшие на место медики заподозрили у Молчанова желудочно-кишечное кровотечение и экстренно доставили его в больницу.

Отмечается, что недавно он вернулся в Россию из Израиля, где провел три недели в бомбоубежище.

В 2021 году Молчанов перенес операцию по пересадке печени. В 2022 году он пережил инфаркт.

Ранее сообщалось о госпитализации телеведущей Татьяны Митковой. Ее самочувствие ухудшилось на фоне борьбы с онкологическим заболеванием. Позднее телеведущая опровергла сообщение о госпитализации.

Владимир Молчанов в конце 1980-х — начале 1990-х годов вел программу «До и после полуночи» на советском телевидении. За свою работу он неоднократно удостаивался премии ТЭФИ.

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