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09:12, 16 июля 2025Наука и техника

В зоне СВО появится российский тяжелый «Сварог»

ТАСС: В зоне СВО апробируют российский тяжелый дрон «Сварог»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) появится российский тяжелый дрон «Сварог». Об этом со ссылкой на представителя компании Frobotics сообщает ТАСС.

Апробация дрона, способного доставлять до 50 килограммов грузов на линию боевого соприкосновения, начнется в августе. «Аппарат был разработан и испытан совместно с нашими партнерами. Сейчас машины снабжения противник просто нещадно расстреливает», — сказал собеседник.

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По его словам, стоимость дрона в два-три раза ниже известных аналогов.

В марте агентство со ссылкой на генерального директора инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics Олега Федорова сообщило, что проводные FPV-дроны большой дальности «Сварог-13» и «Сварог-15» начали применять в зоне СВО.

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